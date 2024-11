Dramat pogodowy w Maladze. Kapitan Polek ogłasza, jest decyzja ws. meczu z Hiszpanią

Mnóstwo Polaków pewnie do dziś nie wróciło jeszcze do normalności po powodzi, jaka nawiedziła południową część kraju. W podobnej sytuacji zaledwie kilkanaście dni temu znaleźli się Hiszpanie. Na Półwyspie Iberyjskim zalano mnóstwo miast, w tym między innymi Walencję. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Według wstępnych wyliczeń, w walce z żywiołem zginęło ponad dwieście osób. Już wydawało się, że to koniec przykrej historii. Niestety najnowsze prognozy znów informują o nagłym załamaniu pogodowym.

Reklama