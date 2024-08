Popis Igi Świątek w Nowym Jorku. 6:0 na start, finalistka Australian Open pokonana

Iga Świątek rozpoczęła US Open od wymagającego pojedynku przeciwko Kamilli Rachimowej . Tenisistka z początku drugiej setki wykorzystała słabsze momenty w grze naszej reprezentantki, przez co zrobiło się niebezpiecznie - zwłaszcza w drugim secie, gdy Rosjanka prowadziła 6-3 w tie-breaku. Na koniec raszynianka pokazała jednak mistrzowską klasę. Wygrała pięć akcji z rzędu i zamknęła spotkanie wynikiem 6:4, 7:6(6).

W drugiej rundzie liderka rankingu WTA trafiła na Enę Shibaharę. Z Japonką wiąże się ciekawa historia. To zawodniczka, która osiągała już spore sukcesy, ale w grze podwójnej. W deblu docierała do finału podczas Australian Open 2023, a rok wcześniej okazała się najlepsza w mikście w trakcie Roland Garros. Niedawno postanowiła jednak mocniej postawić na karierę singlową .

I jak widać - zrobiła to skutecznie. Przedostała się przez trzystopniowe eliminacje w Nowym Jorku, a w pierwszej rundzie głównej drabinki stoczyła pasjonujący, ponad trzygodzinny pojedynek z Darią Saville. Mecz rozstrzygnął się dopiero po specjalnym tie-breaku w trzecim secie, wygranym 10-6 przez Shibaharę. Japonka zaimponowała ogromną liczbą uderzeń kończących i wszyscy byli ciekawi, jak przełoży to na spotkanie przeciwko triumfatorce US Open sprzed dwóch lat.