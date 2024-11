Fręch pominięta, a Paolini "okradziona". Wrze po decyzji WTA, kibice w ofensywie

WTA pominęło Magdalenę Fręch. Wrze po ogłoszeniu nominacji do nagród

Wśród nominowanych do nagrody za największy progres znalazły się: Danielle Collins, Anna Kalinska, Marta Kostiuk, Emma Navarro i Diana Sznajder. Błyskawicznie na platformie "x.com" pojawiło się wiele komentarzy kibiców zaskoczonych brakiem Magdaleny Fręch . Czy Polka zasłużyła na wyróżnienie mniej, aniżeli Rosjanka, czy Ukrainka? "Nie mam pojęcia co tu robi Kalinska. Tam powinna znaleźć się Magdalena Fręch" - brzmiał jeden z wpisów.

Kibice oburzeni decyzjami WTA. Paolini i Raducanu w centrum burzy

Jeszcze większe poruszenie wywołał fakt, że do tytułu najlepszej tenisistki sezonu nominowana została Jasmine Paolini. Szanse Włoszki na triufm są jednak zerowe. Eksperci są zgodni co do tego, że zwycięży Aryna Sabalenka, choć ma konkurencję w postaci Igi Świątek, Coco Gauff i Qinwen Zheng. Zdaniem kibiców dużo bardziej zasadne byłoby, gdyby Paolini znalazła się wśród nominowanych do "największego progresu" i tam miałaby spore szanse na wygraną.