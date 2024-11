Bez szans na powtórkę, nagroda przeszła Świątek koło nosa. Kosmiczne pieniądze dla Coco Gauff

Coco Gauff i Qinwen Zheng - tak wyglądało zestawienie finału WTA Finals w Rijadzie. Amerykanka na drodze do bezpośredniego meczu o prestiżowy tytuł pokonała Arynę Sabalenkę, podczas gdy Chinka pewnie zwyciężyła w półfinale nad Barborą Krejcikovą.

Finał zmagań w Rijadzie obfitował w zwroty akcji i do samego końca nie dało się niemal przewidzieć, która z gwiazd sięgnie po tytuł i zainkasuje gigantyczną wygraną pieniężną. W ubiegłym sezonie pula w Cancun wynosiła 9 milionów dolarów. W Rijadzie wzrosła aż do 15,25 mln dolarów . Za samo zwycięstwo w finale można było podnieść z kortu aż 2,5 miliona.

Spektakularne widowisko w finale w Rijadzie. Trzysetowy bój zakończony tie-breakiem

W pewnym momencie mistrzyni olimpijska wyszła na prowadzenie 5:3 i wydawało się, że triumf ma w garści. Gauff zdołała jednak doprowadzić do wyrównania, a w końcu do tie-breaka. W nim całkowicie zdominowała oponentkę i grając w sposób wyrachowany doprowadziła swoją misję do końca - została mistrzynią WTA Finals.