Mamed Chalidow ogłasza na godziny przed walką. Nie ma żadnych wątpliwości

Bonus dla Chalidowa? On już wie, kto go zgarnie

Przeciwnikiem 44-latka będzie zdecydowanie młodszy Adrian Bartosiński. To właśnie on wydaje się być faworytem pojedynku, choć rutyniarz z pewnością podejdzie do tego starcia pełen wiary we własny sukces. Dał temu wyraz już w piątek.