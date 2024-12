Żona Krychowiaka mocno zaskoczyła. W takim wydaniu nie pokazuje się często

Celia Krychowiak to jedna z WAGs piłkarskich, które mocno udzielają się w mediach społecznościowych i chwalą się m.in. nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Jakiś czas temu na jej profilach w social mediach zaczęło pojawiać się mnóstwo wpisów dotyczących zdrowego stylu życia. Internauci podejrzewali wówczas, że Francuzka chciała będzie iść śladem Anny Lewandowskiej i planuje zostać trenerką fitness. Wkrótce potem ujawniła jednak, że długie godziny na siłowni spędza po to, aby przygotować się do debiutu w zawodach bikini fitness.

Reklama