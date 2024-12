Żona Krychowiaka ujawniła prawdę o relacji z Lewandowską. Zdradziła, co myśli o Annie

Celia Krychowiak daleko od piłki nożnej

" Zdaję sobie sprawę, że może dla ludzi takie podejście wydaje się dziwne, ale jesteśmy razem od 14 lat i wiem, że to po prostu jego praca. Tak jak lekarz nie pokazuje żonie wszystkich szczegółów tego, czym się zajmuje" - tłumaczyła żona Krychowiaka, a potem kontynuowała: "Cieszy się, że nie gadamy o piłce, może się odciąć od pracy. Znów wrócę do tego porównania z lekarzem, on jest zadowolony, gdy wraca do domu i nie musi o tym rozmawiać".

Małżeństwo Celii Krychowiak i jej męża jest mało piłkarskie, wiele w nim jednak wspólnych tematów. Ciekawe jest też to, jak francuska modelka widzi inne WAG. Zapytano ją o to, czy przyjaźni się z jakimiś i czy zna dobrze Annę Lewandowską. Prawda mogła niektórych zaskoczyć.

Żona Grzegorza Krychowiaka o relacji z Anną Lewandowską

"Wiem jednak, że w Polsce Anna jest słynna i ją podziwiam. Poznałam ją i to cudowna osoba" - podkreśliła modelka. Wcześniej mówiła o tym, że choć ona sama wie, czym zajmuje się Lewandowska, to we Francji nie aż tak wiele osób skupia na niej swoją uwagę. Panie z pewnością mają o czym rozmawiać w kontekście ćwiczeń i zdrowego stylu życia - ich wyrzeźbione sylwetki to efekty wieloletniej ciężkiej pracy i powód do dumy.