Lewandowska prędko spakowała walizki i wróciła do Barcelony. Miała ważny powód

Anna Lewandowska wróciła do Hiszpanii. Rozpoczęła nową tradycję

Wiele wskazuje na to, że już za kilka dni Anna Lewandowska ponownie przybędzie do Polski. Trenerka fitness, jej mąż i córki co roku wracają bowiem do ojczyzny na Święta Bożego Narodzenia, aby świętować ten wyjątkowy czas z bliskimi. Anna Lewandowska jakiś czas temu w rozmowach z mediami ujawniła, że po przeprowadzce do Hiszpanii ona i Robert nie mają już okazji tak często odwiedzać Polski, jak było to w przypadku czasów, gdy "Lewy" występował jeszcze w Bundeslidze. Nic więc dziwnego, że powrót do ojczyzny na czas świąt jest dla WAG i jej rodziny tak ważną tradycją.