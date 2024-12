Ten dzień długo będzie w pamięci Karasia. „Walczyłem do końca”

Karaś przez 150 dni pokonuje dystans Ironmana

Robert Karaś na początku listopada podjął się wyzwania, które dla większości ludzi wydaje się nie do osiągnięcia. Triathlonista codziennie pokonuje dystans 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42,2 km biegu i ma zamiar robić to aż do marca.