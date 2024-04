Izabela Podolec zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie z mężem. "Pięknego życia"

Izabela Podolec niegdyś chętnie towarzyszyła mężowi podczas różnych publicznych wyjść. Bywała razem z nim na medialnych pokazach i na bardziej eleganckich imprezach. Swego czasu małżonkowie gościli też w "Dzień Dobry TVN". Było to w 2019 roku, zaraz po narodzinach ich syna, Leopolda. Na telewizyjnej kanapie opowiadali o kulisach narodzin dziecka. "Pojechałam do szpitala, ponieważ miałam nadciśnienie tętnicze. Nie spodziewałam się, że po tej wizycie wrócę do domu już z synkiem" - mówiła żona Tajnera.

"Zawsze się śmieję, że to nie była jakaś strzała Amora. Potem jeszcze to trochę trwało" - wspominała później Podolec w "DDTVN". Początkowo pomyliła go... z aktorem. "Na początku nie wiedziałam, że to 'ten' Apoloniusz Tajner. Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był: 'To pan?!'. Apoloniusz spojrzał wtedy na mnie, nie wiedział, co powiedzieć, a ja powiedziałam: 'Tak, to ten aktor z Na Wspólnej'. Autentycznie tak było" - dorzucała.