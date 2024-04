Ze skoczkiem ma poprawne relacje. Kontaktują się głównie w sprawach rodzicielskich. Gdy podjęła pracę recepcjonistki w hotelu, mogła liczyć na duże logistyczne wsparcie swojego eks, który pomógł jej pogodzić obowiązki względem syna i córki z tymi zawodowymi wymagającymi 12 godzin poza domem. "Dawało mi się to we znaki, szczególnie jako samotnej matce. Nie ukrywam, że Piotrek mi też dużo pomagał , ale w grę wchodzą zajęcia dodatkowe oraz szkoła dzieci" - wyznawała w Plejadzie. Od razu zapewniła, że jej były mąż i obecny partner dobrze się dogadują.

Co z Justyną Żyłą? Tak układa sobie życie po rozwodzie ze skoczkiem

To, co jest pewne, to fakt, że miłość wciąż kwitnie. Świadczyć o tym może najnowszy wpis byłej żony skoczka. Okazuje się że niedawno razem z przyszłym mężem wybrała się na wyjście we dwoje. "Randka z narzeczonym" - napisała, a obok upubliczniła kilka fotografii jedzenia. Do restauracyjnego stołu podano m.in. mule w białym winie i pieczoną doradę, a na deser francuskie kruche ciastko z kremem czekoladowym i lodami.