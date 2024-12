Żona byłego siatkarza Andrzeja Wrony znana jest z tego, że zawsze mówi to, co myśli i nie boi się poruszać publicznie tematów tabu. Tak też było ostatnio, gdy Zofia Zborowska zamieściła na swoim Instragramie zdjęcie, na którym karmi najmłodszą pociechę piersią.

Zofia Zborowska wywołała niezłą "aferę"

"Szczerze? Wrzucając zdjęcie z karmienia Jasi, będąc pomalowana i uczesana, nie sądziłam, że Grażyny ze średniowiecza aż tak się odpalą. Wnioski mam następujące: absolutnie nie wolno "świecić cy...", jak się karmi, a już na pewno nie wtedy, jak się ma zrobione włosy i (o zgrozo) czerwone usta. No, bo jak się doda do tego zestawu uśmiech i fragment piersi, no to proszę państwa, mamy już prawie por...a" - kpiła na Instagramie Zofia.