Zofia Zborowska ujawniła prawdę o relacji z teściową. Wprost skrytykowała

Zofia Zborowska często organizuje sesje pytań i odpowiedzi dla swoich fanów. Ostatnio pytano ją m.in. o to, jak radzić sobie z buntującymi się dziećmi oraz "toksycznymi" teściami. Na to drugie pytanie celebrytka odpowiedziała dość zaskakująco. Żona Andrzeja Wrony wprost skrytykowała jego mamę. Choć nie padły żadne mocne słowa, widać, że Zborowska ma już tego dość. Porównała ją do swojej mamy. Nie różnią się aż tak bardzo.