Zborowska nie wytrzymała. Odpowiada na krytykę. "Grażyny ze średniowiecza"

Zofia Zborowska w 2019 roku oficjalnie dołączyła do grona polskich WAGs siatkarskich, gdy stanęła na ślubnym kobiercu z Andrzejem Wroną . Aktorka z porównaniu do większości drugich połówek naszych siatkarzy (nie biorąc oczywiście pod uwagę m.in. Anny Kurek i Sylwii Gaczorek ) nie unika blasku fleszy i chętnie dzieli się nowinkami z życia prywatnego z fanami . 37-latka aktywnie działa przede wszystkim na Instagramie, gdzie często chwali się prywatnymi kadrami i swoimi przemyśleniami na bieżące tematy.

Zofia Zborowska pochwaliła się w sieci fotką z karmienia córki. Burza w sieci, aktorka odpowiada na ataki internautek

Znana z ogromnego dystansu do siebie Zborowska odpowiedziała wówczas na kilka komentarzy wzburzonych internautek i zwróciła im uwagę, że kobiece piersi służą przede wszystkim do karmienia potomstwa i nie powinny być postrzegane wyłącznie jako element erotyczny. To jednak nie ucięło dyskusji.

Wkrótce potem aktorka postanowiła pójść o krok dalej i opublikowała na Insta Stories obszerne oświadczenie, w którym zabrała głos odnośnie swojej rzekomo kontrowersyjnej publikacji. "Szczerze? Wrzucając zdjęcie z karmienia Jasi, będąc pomalowana i uczesana, nie sądziłam, że Grażyny ze średniowiecza aż tak się odpalą. Wnioski mam następujące: absolutnie nie wolno "świecić cycem" jak się karmi, a już na pewno nie wtedy, jak się ma zrobione włosy i (o zgrozo) czerwone usta. No bo jak się doda do tego zestawu uśmiech i fragment piersi no to proszę państwa, mamy już prawie po*nosa" - przyznała, krytykując mentalność internautów.