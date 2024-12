Agnieszka Radwańska cieszy się z życia na "sportowej emeryturze"

Dzięki zarobionym przez te lata pieniądzom Agnieszka ze spokojem mogła patrzeć w przyszłość, skupiając się głównie na życiu rodzinnym. Tenisistka nadal cieszy się sporą popularnością i miłością kibiców. W social mediach obserwuje ją kilkaset tysięcy osób. To dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że Radwańska nie należy raczej do osób, które chętnie dzielą się informacjami z życia prywatnego. A to przecież mogłoby się przełożyć na jeszcze większy wzrost followersów i intratne kontrakty reklamowe.

To dlatego Radwańska nie pokazuje za wiele z życia prywatnego

"Myślę, że każdy wizerunek troszkę mimo wszystko odbiega od rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy ja zaczynałam grać, kiedy to wszystko się zaczynało, nie było Facebooka, Instagrama i takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, z kibicami. I to troszkę inaczej wyglądało. Ja też nie do końca zabiegałam o to, żeby biegać za tym wszystkim, czytać to i pilnować" - wyznała szczerze Radwańska.