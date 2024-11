To nie były plotki o księżnej Kate. Nagle zrezygnowała, klamka zapadła

Wydawało się, że w kwestii obowiązków rodzina królewska i Kate Middleton postanowili już, że księżna może wrócić do wypełniania większości z nich. Tego lata pojawiła się m.in. na finale Wimbledonu, nie dołączyła jednak do męża na Euro 2024. Tym razem odpuściła inną oficjalną uroczystość.

Księżna Kate postanowiła

Kiedy Księżna Kate wróci do obowiązków?

Nowotwór i chemioterapia, które naznaczyły ostatni rok dla księżnej Kate, sprawiły, że księżna Walii musiała na jakiś czas wycofać się z życia publicznego. Nie minęło dużo czasu odkąd ogłosiła zakończenie leczenia. Nie oznaczało to, że wróciła do pełni formy, ale raczej to, że jest na najlepszej drodze, by w niedalekiej przyszłości być tak samo mocno obecną w życiu brytyjskich obywateli jak wcześniej.