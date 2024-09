Mąż Agnieszki Radwańskiej wyjaśnił "sztuczkę" Igi Świątek. Zamknął usta krytykom

Dawid Celt zdążył już współpracować z Igą Świątek m.in. przy Pucharze Daviesa. Mąż Agnieszki Radwańskiej zna liderkę rankingu WTA bardzo dobrze również ze strony zawodniczej. To dlatego postanowił odnieść się do krążących wokół Polki plotek i dociekań dotyczących brania przez nią w trakcie meczu długich przerw toaletowych .

Iga Świątek w ogniu krytyki

Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale US Open po bardzo trudnym meczu przeciw Jessice Peguli. Polka, bardziej niż z grą rywalki, nie radziła sobie z samą sobą. Wielu kibiców zarzuca jej korzystanie w takich momentach ze "sztuczek", które miałyby osłabić skupienie rywalek, m.in. z długich przerw toaletowych po setach . Była za to krytykowana też przez zawodowych tenisistów.

Dawid Celt broni Igi Świątek

" Nie uważam, żeby była to zagrywka taktyczna. Jeśli jest to w ramach przepisów, to też nie odbieram tego jako grę. Jest to dopuszczalne" - podkreślał od początku Celt, przypominając, że przepisy zezwalają na dłuższe przerwy toaletowe.

"Istotne są też warunki, w których rywalizujesz. W Nowym Jorku jesteś zapocony po 15 minutach, jakbyś wpadł do basenu. Musisz iść się przebrać. To wpływa na odbiór Igi, bo widzę, że się zrobiła nagonka, coraz więcej osób zarzuca jej, że specjalnie wychodzi do toalety. To wszystko jest w ramach przepisów, więc nie jest to dla mnie żaden argument przeciwko" - wyjaśnił.