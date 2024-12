Rozenek nie szczędzi pieniędzy na swoje pociechy

Cztery lata temu doczekali się także wspólnego potomka. Narodziny Henryka Majdana były sporym wydarzeniem w polskim show-biznesie, bo też jego mama nie szczędziła szczegółów związanych z przygotowaniami do porodu, a potem skrzętnie relacjonowała kolejne etapy z życia Henia. Tak zresztą jest do teraz.

Jakiś czas temu Małgorzata opowiadała, że Henio poszedł już do przedszkola, choć robi to ponoć niechętnie.

"Zawieźliśmy Henia do przedszkola, ale muszę wam powiedzieć, że mimo tego, iż to już końcówka września, to on jakoś tak rano ciągle ma problemy z takim radosnym wbiegnięciem do sali. Tak trochę marudzi, prawda? (...) Ma jeszcze cały czas takie poranne żale. I tak trochę nam go szkoda" - żaliła się fanom na Instagramie przejęta mama.