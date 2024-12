Małgorzata Tomaszewska latami pracowała na to, by ludzie nie kojarzyli jej wyłącznie jako córki słynnego piłkarza, Jana Tomaszewskiego. Wydaje się, że ostatecznie jej się to udało. Pomogła w tym praca w TVP , gdzie uchodziła swego czasu za jedną z większych gwiazd stacji.

Tomaszewska i Sikora bardzo się wspierają. Na ich temat krążyły liczne plotki

"Powoli mogłabym wracać do telewizji. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, aczkolwiek nie było tak, że ja się zupełnie odłączyłam. Działam cały czas na Instagramie" - wyznała w wywiadzie dla Jastrząb Post.

"Śniadaniówka to jest mój format. Taki, w którym czuję się jak w domu, więc na pewno tak. Podglądam wszystkich, ale najbardziej Olka oczywiście i zawsze go będę wspierała" - zdradziła.

Tomaszewska i Sikora znowu razem. Uradowani ogłosili nowinę

"Wracamy do Was" - przekazali radośnie w tajemniczym komunikacie.

"Powinniście być parą", ""Gdzie i kiedy? Nareszcie!", "To był bardzo dobry duet. Bardzo Was brakuje", "Uwielbiam Was! Czekam z niecierpliwością", "Oby każdy przy choince spotkał w te święta taką radość ze spotkania", "Halo tu polsat nowa para?", "Czekamy", "Najlepsza para prowadzących!", "Gratulacje. Czekamy na dalszy rozwój zdarzeń. Czyli to nie były plotki" - pisali fani tego duetu z całej Polski.