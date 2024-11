Kibice z Polski do tego nie przywykli. Portugalczycy mocno ich zaskoczyli

Polscy kibice, którzy pojechali na mecz do Porto, po jego zakończeniu mieli jeden choć powód do zadowolenia. Portugalczycy bowiem postarali się o to, aby każdy kibic miał dostęp do przekąsek i napojów w trakcie meczu, wypełniając swój bar po brzegi. Kiedy fani "Biało-Czerwonych" w przerwie udali się do strefy gastronomicznej, z pewnością mogli być zaskoczeni. Na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie - trzeba przyznać - tanio nie jest, tymczasem na stadionie w Porto ceny były... szokująco niskie.