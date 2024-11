Adam i Izabela Małyszowie tworzą małżeństwo od niemal trzech dekad. Dla wielu są wzorem do naśladowania, choć sam skoczek przyznał niedawno, że w ich związku bywały i te gorsze chwile.

Z powodu kariery sportowej w domu przez lata bywał tylko gościem, a większość obowiązków spoczywała na barkach jego ukochanej. W wywiadzie dla TVP Sport skoczek zażartował, że być może to z tego powodu są ze sobą do teraz.

Adam Małysz wyjawił prawdę o swoim małżeństwie

"Zawsze powtarzam, że jesteśmy bardzo normalną rodziną. I się pokłócimy, (...) talerze poleciały. Zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką jest się pokłócić, sztuką jest się pogodzić. I to jest chyba najważniejsze. (...) Nie ma u nas tzw. cichych dni więcej niż jeden, dwa dni. A bywało tak, że były dużo dłuższe. Zawsze się śmiałem, że byliśmy 'po niemiecku', czyli nie umieliśmy się skomunikować, bo innymi językami rozmawialiśmy. Mimo to, że Iza i ja coś tam po niemiecku umiemy, więc to dziwne" - wyznał szczerze sportowiec.