Karolina Małysz nagle ogłosiła ws. męża. Niespodziewane wyznanie

Karolina Małysz zyskała fanów

Swego czasu Karolina Małysz założyła także drugie konto, na którym skupia się głównie na podróżach . I właśnie zrelacjonowała kolejny wyjazd, który obfitował w niezłe emocje i... wysokie loty. O ile jednak dla niej była to czysta przyjemność, to dla jej męża już niekoniecznie...

Mąż Karoliny Małysz nie wyglądał na zadowolonego

Weekend para spędza nad polskim morzem, a konkretnie w Gdyni . Udali się tam nie tylko po to, by pospacerować po plaży, ale przede wszystkim obejrzeć pokazy lotnicze.

W sobotę po południu Karolina Małysz poinformowała, że wylatują właśnie do z Krakowa do Gdyni. Wygląda jednak na to, że jej ukochany boi się latać. A przynajmniej tak wynika z relacji, którą zamieściła. "Kamil trochę się boi" - napisała na nagraniu. I faktycznie, minę miał trochę nietęgą. Co ciekawe, para odbyła już wiele podróży samolotem, więc to niespodziewane wyznanie niektórych może dziwić. Być może było to jednak związane z faktem, że para nie leciała klasycznym samolotem rejsowym, a helikopterem.