Nowe doniesienia od mamy Agnieszki Włodarczyk. Teściowa Karasia wydała oświadczenie

Rok 2023 był wyjątkowym czasem w życiu Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia, nie dość że oni sami wzięli piękny ślub na dubajskiej pustyni, to jeszcze w kolejne małżeństwo weszła Anna Stasiukiewcz, czyli mama aktorki. Jej związek wywołał wielkie poruszenie, bowiem 63-letnia teściowa Roberta Karasia związała się z 30 lat młodszym Włochem Naderem.

Chociaż jej małżeństwo budzi liczne kontrowersje, to matka celebrytki podkreśla, że wiek to tylko liczba.

"To nie jest łatwa droga. Ale póki istnieje uczucie, warto być razem, choć parę lat. Dopóki będzie kochał, szanował, będę z nim. A jak nie to droga wolna i będę życzyła mu szczęścia z młodą piękną kobietą" - wyznała pani Anna w rozmowie z portalem “Shownews”

TOP 10 akcji tygodnia PlusLigi. To warto zobaczyć!

TOP 10 akcji tygodnia PlusLigi. To warto zobaczyć! / Polsat Sport / Polsat Sport

Wieści zza zamkniętych drzwi domu mamy Agnieszki Włodarczyk i jej młodszego męża

"Mój związek jest wystarczająco dziwny, więc nie potrzebuję wywiadów i komentarzy, w których by mnie oceniano. Sama wiem, że to nie jest normalny związek" - stwierdziła z dystansem do siebie w rozmowie z tabloidem "Fakt".