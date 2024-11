Wielka radość w domu Karasia i Włodarczyk. Wszystkim się pochwalili

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś długo utrzymywali swój związek w tajemnicy. Nikogo nie powinno to jednak dziwić - aktorka i triathlonista oboje są osobami publicznymi, a w dodatku ich poprzednie relacje kończyły się niepowodzeniem. Nic więc dziwnego, że tym razem oboje chcieli najpierw upewnić się, że łącząca ich relacja to coś poważnego. Swoją wielką miłość zakochani ujawnili dopiero w lipcu 2020 roku, kiedy to pochwalili się pierwszym wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych.

