Tomaszewska i Sikora znów razem. Przekazali internautom ważną wiadomość

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora spotkali się przed Świętami Bożego Narodzenia

Po zwolnieniu z Telewizji Polskiej drogi (przynajmniej te w życiu zawodowym) duetu się rozeszły. Sikora dołączył do redakcji telewizji Polsat, Tomaszewska natomiast do tej pory pozostaje "bezrobotna" i skupia się na macierzyństwie - kilka miesięcy temu urodziła bowiem córeczkę, której nadano imię Laura. Mimo wielu obowiązków i napiętych grafików Sikora i Tomaszewska znaleźli jednak czas, aby spotkać się przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziennikarska para zamieściła w mediach społecznościowych nagranie - prawdopodobnie z przedświątecznego spotkania - ze świątecznymi kubeczkami w dłoniach i z dość wymownym podpisem. "Wracamy do Was" - ogłosili.