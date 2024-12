Takie wieści zza zamkniętych drzwi domu Majdanów. Chodzi o ich syna

Henryk jest oczkiem w głowie Radosława i Małgorzaty, na czesne w jego przedszkolu wydają fortunę

"Kiedy zwracały się do mnie duże firmy, a zwracały się do mnie największe z topki reklamowej i płaciły za to bardzo porządne pieniądze, to brałam Henia pod pachę i mówiłam: Chodź Heniu, idziemy do roboty, co będziesz tak bezczynnie leżał. On miał trzy miesiące. I szliśmy i nagrywaliśmy np. reklamy pieluch i nie sądzę, żebyś miał złą wolę, że mogłabym w jakikolwiek sposób narazić komfort swojego dziecka w trakcie tworzenia tych treści, bo dla sprawnego twórcy contentu reklamowego, który wie, na czym to polega, to jest bardzo proste" - opowiadała z dumą.