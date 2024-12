Arnold Schwarzenegger przeszedł prawdziwą metamorfozę. Trudno go rozpoznać

Arnold Scharzenegger zmienił się nie do poznania. Wszystko dla roli w świątecznym filmie

Znany m.in. z roli Terminatora gwiazdor otrzymał rolę w filmie "The man with the Bag" w reżyserii Adama Shankmana. W produkcji tej Schwarzenegger ma wcielić się w postać Świętego Mikołaja . To właśnie dlatego aktor zapuścił brodę i włosy, a teraz podzielił się z kibicami kulisami pracy nad nowym, ogromnym projektem.

"Święty Mikołaj nadchodzi! To niesamowite pracować przy filmie 'The Man with the Bag' razem z Alanem Ritchsonsem. Nasz reżyser, Adam Shankman, to jeden z najzabawniejszych reżyserów, z jakimi miałem okazję współpracować" - przekazał na swoim profilu na Instagramie.