Lewandowska szykuje się do operacji. "Nie wiem, jak ja sobie poradzę"

Anna Lewandowska boi się operacji

To oznaczało, że na jakiś czas Lewandowska będzie zupełnie wyłączona z treningów i większego wysiłku fizycznego. Szykuje się już na ten "sądny dzień", ale, jak sama przyznała, jest przerażona perspektywą ograniczonego ruchu. Stwierdziła, że to dla niej największa z kar.

Anna Lewandowska czuje się ukarana

"Ostatnio, jeśli chodzi o bieganie, to nie mam aż tak dużo czasu, ale myślę, że zaraz wrócę bardziej do biegania niż do treningów, bo czeka mnie operacja 3 grudnia i będę uziemiona trzy tygodnie. Nie wiem, kochani, jak ja sobie poradzę, ale trzy tygodnie będę uziemiona z ręką w ten sposób, a potem trzy tygodnie rehabilitacji, także trzymajcie za mnie kciuki, bo to chyba dla mnie najgorsza kara nie trenować" - mówiła gwiazda.