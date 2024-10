Lewandowska przyznała się ws. swojego zdrowia. Są konsekwencje

Nawet życie takich gwiazd jak Lewandowscy nie jest usłane różami. Okazało się, że kilka miesięcy temu żona kapitana reprezentacji Polski nabawiła się drobnej kontuzji, która odzywa się jednak do dziś. W krótkim nagraniu wyjaśniła, o co dokładnie chodzi.

Anna Lewandowska naraziła swoje zdrowie

Lewandowska od samego rana po nieprzespanej przez nią ze względu na emocje piłkarskie nocy ćwiczyła, by dostarczyć swoim fanom kolejne ćwiczenia, które mogli wykorzystać w swoich ćwiczeniowych rutynach. Zapłaciła za to pewną cenę.

Prócz nagrań dotyczących samych ćwiczeń, poświęciła jedno na to, by opowiedzieć o smutnej stronie tego dnia, a mianowicie odnowieniu kontuzji nadgarstka. Przyznała, że tego dnia udało jej się nagrać już z 500 ćwiczeń i potrzebowała odpoczynku, bo uraz dawał jej się we znaki.