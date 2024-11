Anna Lewandowska nie może narzekać na nudę. Już za kilka dni Polka otworzy swoje centrum fitness w Barcelonie, a dodatkowo stale rozwija swoje istniejące już biznesy. Pod koniec października 36-latka miała nagrywki do swojej aplikacji Diet & Training by Ann, podczas których odnowiła jej się kontuzja sprzed kilku miesięcy . Wówczas trenerka fitness zapowiedziała, że nie zamierza lekceważyć sytuacji i umówi się na prześwietlenie.

Kilka dni później WAG piłkarskiej reprezentacji Polski odebrała wyniki badania. Niestety, sytuacja okazała się znacznie poważniejsza, niż pierwotnie przypuszczano. "Po dzisiejszym rentgenie... Niestety, okazuje się, że mam zerwane więzadło w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel. A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrox... Chyba póki co muszę odłożyć plany tego typu na bok... Co mnie nie zabije... to mnie... wzmocni" - przekazała za pośrednictwem Insta Stories trenerka fitness.