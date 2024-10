Lewandowska ma już wyniki badania. Problem jest poważniejszy niż sądziła

Anna Lewandowska ma się czym przejmować

No i stało się - Lewandowska odebrała wyniki prześwietlenia i nie jest zadowolona. Żona kapitana reprezentacji Polski nie otrzymała dobrych wieści. Okazało się, że kontuzja jej nadgarstka nie wygląda dobrze. Najsłynniejsza polska WAG w ostatnim czasie intensywnymi ćwiczeniami jedynie dolewała oliwy do ognia.

Pokrzyżowane plany Lewandowskiej

"A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziały w zawodach hyrox... Chyba póki co muszę odłożyć plany tego typu na bok... Co mnie nie zabije... to mnie... wzmocni" - zapewniała się Anna Lewandowska.