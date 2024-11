Decyzje Michała Probierza zmiażdżone. "Powołujemy ludzi z ulicy?"

To są jakieś żarty. Ogólnie uważam, że podle z tym wszystkim musi się czuć Łukasz Skorupski. Czekał na swoją szansę, zagrał na Euro za Szczęsnego i nagle pojawia się nowy pomysł, że będziemy rotować, żeby drugi bramkarz był w grze. No, sorry, to kogo my powołujemy? My powołujemy ludzi z ulicy?

~ powiedział dziennikarz redakcji Viaplay na łamach "Kanału Zero"