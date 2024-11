Księżniczka ofiarą plotek, pomógł jej sport. Jej mąż powiedział "dość"

Dziś księżniczka Kalina może pochwalić się wspaniałą muskulaturą. Jej wygląd był dla niej trudny do zaakceptowania przez wiele lat. By nie skupiać się na twarzy, na którą nie miała wpływu, postanowiła przede wszystkim oddać się zdrowemu trybowi życia. To pomogło jej uporać się z mrocznymi myślami.