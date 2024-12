Ledwie Żyła wrócił na skocznię, a już takie doniesienia od jego ukochanej. Zdjęcia nie kłamią

Piotr Żyła w ten weekend wraca do skakania. Nasz mistrz świata z normalnej skoczni miał dłuższą przerwę od występów na skoczni spowodowaną operacją kolana. Wszystko wskazuje jednak na to, że teraz wszystko jest już w porządku, bowiem Piotrek doskonale zaprezentował się podczas piątkowych kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Wiśle, skoczył 130 metrów i zajął siódme miejsce.