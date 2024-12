Wiadomość o nagłej śmierci Eweliny Ślotały wywołała ogromne poruszenie. 35-letnia pisarka i była partnerka Jakuba Rzeźniczaka osierociła syna, co jest tym bardziej przejmujące. Sprawa budzi spore zainteresowanie, co pewnie szybko się nie zmieni, bowiem do głosu doszedł Krzysztof Rutkowski, który prywatnie znał się z autorką "Żon Konstancina". Jak wyznał, mieli za kilka dni się spotkać, co już nigdy nie nastąpi. Na tym nie koniec, bowiem w rozmowie z jednym z portali mężczyzna podzielił się szokującym wręcz wyznaniem.