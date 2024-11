Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Anna Lewandowska opowiedziała internautom o swoim problemie

Żona Roberta Lewandowskiego nie miałaby jednak tak imponującego stanu konta, gdyby nie ciężka praca. Od lat większość czasu poświęca bowiem na promowanie swoich biznesów, co stało się jeszcze trudniejszym zadaniem, gdy na świat przyszły córki jej i "Lewego" - Klara i Laura. Mimo macierzyństwa 36-latka nie miała zamiaru się zatrzymywać i nie tak dawno zdecydowała się na stworzenie kolejnego biznesu - tym razem postanowiła otworzyć centrum fitness w Barcelonie. "Edan Studios to moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - mówiła kilka miesięcy temu.