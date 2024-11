Za nami pierwsze indywidualne konkursy w sezonie 2024/25 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwycięstwami podzielili się Niemiec Pius Paschke i Austriak Jan Hoerl. W klasyfikacji generalnej prowadzi ten pierwszy. Niezadowolony na pewno jest Stefan Kraft, który dwukrotnie stracił prowadzenie, które miał na półmetku. Spadał na czwarte miejsca, w sobotę do podium stracił 1,1 punktu, a w niedzielę 0,7.

W obozie Stefana Horngachera oraz Andreasa Widhoelzla nie ma powodów do zmartwień, w przeciwieństwie do zespołu polskiego czy słoweńskiego. Zawodnicy Roberta Hrgoty mieli miły początek w postaci 6. miejsca Anże Laniska w pierwszych zawodach, ale Żak Mogel w konkursie był 34., Timi Zajc 44., a Lovro Kos 46. Domen Prevc w ogóle nie przebrnął kwalifikacji, bo musiał się ratować przed upadkiem w locie.

W niedzielę nie doszło do przełomu. Lanisek i Zajc zajęli miejsca 15-16, a pozostali nie uzyskali awansu do rundy finałowej. Mogel zajął 37. lokatę, a Kos 48. Prevc ponownie nie wywalczył przepustki do głównych zawodów - tym razem został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon.