Zabrakło jakości i nie wyszło najlepiej. Dawid Kubacki zmieszany po inauguracji

Nasz medalista olimpijski i były mistrz świata, a także triumfator Turnieju Czterech Skoczni, na Lysgardsbakken oddał tylko jeden dobry skok na siedem. To zdecydowanie za mało, by myśleć o dobrych wynikach w pierwszy weekend rywalizacji.

Zabrakło jakości i nie wyszło najlepiej. Dawid Kubacki wierzy w lepsze skoki

Kubacki co rusz podkreślał, że dla niego dużym problemem była wysoka belka startowa, która nie pozwalała na swobodne ułożenie się w pozycji dojazdowej, a to przekładało się na prędkość na progu, a potem na to, co działo się zaraz po wybiciu z niego.