Niespodziewany powrót do Pucharu Świata. Znany skoczek czeka na to już od trzech lat

Pierwsze konkursy w Lillehammer padły łupem Niemców i Austriaków, którzy w obu zajęli wszystkie miejsca na podium. Inauguracyjne zmagania wygrał Pius Paschke, a dzień później triumfował Jan Hoerl. W trakcie tego weekendu najlepszym z Polaków był za to Paweł Wąsek, który w sobotę zajął 14. miejsce, a w niedzielę 34. Postawa naszych skoczków była daleka od ideału, ale i tak udało im się zdobyć 48 punktów, gdzie rok temu było ich... 28. Katastrofalnie w Norwegii wypadli za to Finowie, a to właśnie oni będą gospodarzami kolejnych zawodów Pucharu Świata. W poniedziałek ogłoszono kadrę reprezentacji Finlandii i nie zabrakło w niej wielkiego zaskoczenia.

Reklama