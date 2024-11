W Szwajcarii znów głośno o Simonie Ammanie. Piszą o cudzie, jeden z dwóch, co dali radę

Opada kurz po inauguracyjnym weekendzie Pucharu Świata w Lillehammer. Karuzela przenosi się do fińskiego Kuusamo, ale media podsumowują jeszcze zmagania w Norwegii. Docenienie ze strony szwajcarskiego "Blicka" otrzymał Simon Ammann, który w niedzielę wszedł do drugiej serii. Określono to mianem "małego cudu". Głos zabrał jego trener Martin Kuenzle, wskazał elementy wymagające poprawy.