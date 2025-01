Wielkie święto w Bischofshofen. Alkoholowa tradycja austriackich skoczków

To będzie w Austrii prawdziwe święto Trzech Króli. O zwycięstwo w 73. Turnieju Czterech Skoczni bije się już właściwie tylko trzech zawodników z tego kraju. Przed ostatnim konkursem liderem imprezy jest Stefan Kraft, który o zaledwie 0,6 pkt. wyprzedza Jana Hoerla. Trzeci Daniel Tschofenig traci do Krafta tylko 1,3 pkt. To będzie pasjonująca walka, a po niej Austriacy znów oddadzą się swojej alkoholowej tradycji.