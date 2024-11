Wielcy rywale Polaków mają dość, a sezon już się zaczyna. Skoczkowie protestują

Niemieccy skoczkowie niezgodni

"Szczerze mówiąc, uważam, że to totalna bzdura, co FIS znowu wymyśliła. Nie mogę już milczeć, bo po prostu tracę cierpliwość" - twierdził Eisenbichler. Z kolegami nie zgodził się jednak Andreas Wellinger. Znany skoczek był zdania, że nowe zasady wprowadzają większy ład. "To, co piękne, będzie bardziej honorowane. To, co złe, bardziej karane. Uważam, że to dobrze" - mówił.