Takich upadków, które pozostają na długo w głowach kibiców było mnóstwo. Wystarczy przypomnieć, choćby ten z udziałem Thomasa Morgensterna na mamucie w Kulm w 2014 roku, czy to, co wydarzyło się z Czechem Janem Mazochem na skoczni w Zakopanem.

Makabryczny upadek Inhofa. Sam się nim chwali

Na kilka dni przed startem sezonu 2024/2025 w Pucharze Świata bardzo nieprzyjemne spotkanie z zeskokiem miał niestety Szwajcar Remo Inhof. Do fatalnych scen doszło podczas treningów na skoczni w Lillehamer , co wykluczyło 20-latka z kadry na inaugurację cyklu.

Co ciekawe, sam zainteresowany zamieścił nagranie z tej próby w swoich mediach społecznościowych, a we wpisie poinformował, że do tych scen doszło... trzy tygodnie temu i już może trenować. "To lato było dla mnie g***iane, ale na szczęście wszystko skończyło się w porządku... Próbuję teraz odzyskać pewność siebie podczas treningów. Nie będę w Lillehammer, ale wiedziałem o tym już przed upadkiem. Upadek przydarzył mi się ponad trzy tygodnie temu i aktualnie mogę już swobodnie trenować" - przekazał Szwajcar.