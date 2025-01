Trafił na Piotra Żyłę i nagle wypalił. Zaskoczenie. Te słowa poszły w świat

Wygrał je Jan Hoerl, 4. był Stefan Kraft, 5. Daniel Tschofenig - lider klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni - a na 6. lokacie uplasował się Maximilian Ortner. W czołowej trójce znaleźli się także jeszcze Norweg Johann Andre Forfang oraz reprezentant Szwajcarii Gregor Deschwanden. I to właśnie on zmierzy się w pierwszej serii sobotniego konkursu w Innsbrucku w parze z Piotrem Żyłą .

37-letni reprezentant Polski w kwalifikacjach spisał się niezwykle słabo. Skoczył zaledwie 109 m, co dało mu dopiero 48. miejsce. Tylko 1,5 punktu dzieliło Piotra Żyłę od tego, by wypaść poza czołową pięćdziesiątkę, a tym samym nie wywalczyć awansu do konkursu Pucharu Świata na Bergisel.