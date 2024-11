Pius Paschke wygrał inauguracyjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer i został pierwszym liderem cyklu, ale to jednak o innym zawodniku mówiło się w sobotę. Tym był Norweg Kristoffer Eriksen Sundal. On na Lysgardsbakken spisywał się rewelacyjnie, ale w kwalifikacjach wydarzyło się coś, co mogło zagrozić nawet jego zdrowiu. Wyczyn 23-latka skomentowali Dawid Kubacki i Thomas Thurnbichler.