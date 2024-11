Puchar Świata ruszył, Polacy w zmiennych nastrojach. "Cieszmy się"

Poprzedni sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich nie przebiegał dla Polaków tak, jakby tego chcieli oni sami, ale także kibice. Biało-Czerwoni w ubiegłym roku bowiem regularnie męczyli się na skoczniach całego świata, co zaowocowało dość niskimi pozycjami w końcowej klasyfikacji generalnej. Najwyżej niespodziewanie uplasował się Aleksander Zniszczoł . Najbardziej rozczarowany z pewnością na koniec sezonu był Kamil Stoch , który ani razu nie skończył konkursu w czołowej dziesiątce.

Do tego sezonu cała kadra podchodziła z nową energią i na trochę innych warunkach. Kamil Stoch odłączył się bowiem od zespołu prowadzonego przez Thomasa Thurnbichlera i stworzył indywidualny sztab szkoleniowy. Na jego czele stanął Michał Dolezal, wspierany przez Łukasza Kruczka. Na lidera kadry wyrósł z kolei latem Paweł Wąsek , który wygrał cykl Letniego Grand Prix. To wszystko sprawiało, że początek sezonu Pucharu Świata w Lillehammer miał być nowym otwarciem.

Mieszane nastroje po inauguracji Pucharu Świata. Paschke skradł show

"14 miejsce Pawła Wąska, czyli w sumie tam, gdzie powinien być :). Wiadomo, ze mocny wiatr w plecy to nie warunki dla Zniszczoła, ale też przynajmniej cieszą punkty" - napisał na Twitterze Piotr Majchrzak z Viaplay, odnosząc się do wyniku Wąska.

"Słuchajcie no, 20 lat temu Paweł Wąsek by miał pewne miejsce w kolejnym konkursie, bo nie mógłby odpaść w kwalifikacjach. Cieszmy się z małych rzeczy" - zauważył Sebastian Warzecha z "Weszło.com".

"Pius Paschke co za historia. Zasłużenie proszę pana" - napisał Mateusz Leleń z TVP Sport.

"Paschke i Schlierenzauer - ten sam rocznik 1990. Gdy Schlierenzauer wygrał 53. konkurs w karierze, to Pius miał 0 pkt PŚ" - dodał zauważając pewną ciekawostkę.

"Max Ortner nie łapie się do 7-osobowego składu na PŚ. Kontuzja Hubera daje mu bilet awaryjny, dociera last minute do Lillehammer. Właśnie stanął na podium. Historia jak z piłkarską Danią 1992" - zauważył Michał Chmielewski z TVP Sport.