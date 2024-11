Słaba inauguracja Kamila Stocha. "Jest mi smutno". Podał jedną przyczynę

Trzech z pięciu Polaków awansowało do drugiej serii sobotniego konkursu w Lillehammer, który otwierał zmagania indywidualne w sezonie 2024/25. Inauguracja nie poszła po myśli Kamila Stocha, który obecnie współpracuje z własnym sztabem. W kwalifikacjach był 40., co kazało powątpiewać w to, czy będzie w stanie przejść przez pierwszą serię. Obawy okazały się zasadne - w zawodach głównych uplasował się na 35. pozycji i odpadł na półmetku.

- Tutaj napięcie pojawiło się kilka dni przed zawodami, schodziło każdego dnia. Mój pierwszy skok konkursowy i tak był najlepszy ze wszystkich. To jakiś plus, który mogę wynieść. Są elementy, które wymagają zaufania, "puszczenia" tego, bycia "swobodnym", wtedy wszystko wychodzi tak, jak ma być - podkreślił.

Kamil Stoch nieudanie zaczął sezon. "To nie pierwsza taka zima"

- Chciałbym, by każdy kolejny skok był lepszy, będę się starał nad tym konsekwentnie pracować. Nie jest to łatwa sytuacja, jest mi przykro. Niefajnie jest kończyć zawody na pierwszej serii, ale z drugiej strony nie jest to pierwsza taka zima w mojej karierze. Bywało tak, ze męczyłem się 2-3 pierwsze weekendy, a później znajdowaliśmy klucz do mojego skakania i było ok. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie - zakończył.