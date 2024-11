Dawid Kubacki najgorzej od wielu lat. "To nie jest mój poziom"

Dawid Kubacki ze spokojem jednak podchodzi do tego, co dzieje się w Lillehammer. On ciągle wspomina o tym, że dla niego dużym problemem jest wysoka belka. Nie może sobie z nią poradzić, a to powoduje, że długo układa się do pozycji najazdowej i przez to brakuje mu czasu na najeździe.