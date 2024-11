Stoch i Kubacki w ogniu krytyki, Thurnbichler pod presją. Pojawił się temat pieniędzy

Stoch i Kubacki poza kadrą? Ekspert nie ma złudzeń

"Puchar Świata kręci się też trochę wokół pieniędzy. Sponsorzy mają swoje wymagania . Jeśli naszych skoczków nie będzie w konkursach, nie będzie reklamy. To może być jeszcze gorsza sytuacja, ponieważ stracimy jakichś sponsorów, którzy wspierają finansowo polskie skoki. Jeżeli młodzi zawodnicy odpadaliby na etapie kwalifikacji, nikt więcej ich nie będzie widział" - zauważył doświadczony trener, sugerując, że Stoch i Kubacki nawet w słabszej formie są w stanie kwalifikować się do zawodów i spełniać tym samym oczekiwania sponsorów.

Ze słów Długopolskiego wynika, że jeśli młodsi zawodnicy zaczną skakać lepiej niż Stoch czy Kubacki, to finalnie i tak zostaną włączeni do drużyny, niezależnie od tego, czy będzie to niosło ze sobą konsekwencje w postaci mniej intratnych kontraktów sponsorskich. Póki co jednak niewiele wskazuje na to, by Thurnbichler zrezygnował ze wspomnianej dwójki.