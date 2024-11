Jakie są najnowsze wymagania FIS co do kombinezonów? Model prezentuje, ekspert wyjaśnia. WIDEO

Puchar Świata. Oficjalna decyzja. Reprezentacja Polski nie jedzie na kolejne zawody

Polki ani razu nie zdołały wywalczyć awansu do II serii, mało tego. Kwalifikacje do pierwszego konkursu przebrnęła tylko Anna Twardosz, a do drugiego Nicole Konderla. Zatem ani razu nasze skoczkinie nie wystąpił w komplecie podczas głównych zawodów. Nic zatem dziwnego, że sztab reprezentacji Polski podjął decyzję o rezygnacji z podróży do dalekich Chin, gdzie w dniach od 13 do 15 grudnia na olimpijskich skoczniach w Zhangjiakou odbędzie się rywalizacja w ramach Pucharu Świata.